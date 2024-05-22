"Я вас ненавижу. Будьте вы прокляты": В Питере трудится депутат которая открыто презирает Россию, но увольнять её никто не торопится

Украинцы все такие как эта Фаттуш. Это потому что Путин сказал что украинцы братья (только не назвал кому они братья) значит братья хотя они и есть для русских самые настоящие враги как поляки.Даже Беглов хвост поджал как путинская собака.

Борис Леонтьев

Почувствуйте разницу между депутатшей с её зарплатой и её побочными, скажем так, заработками и простой восемнадцатилетней девчонкой в том же Питере, под недремлющим оком Беглова и его судей: https://www.zaks.ru/new/archive/view/251997 Одной - 30 тыр. (думаю у неё кошелёк и то дороже раз в 10) и ничего более. Другой, дуре малолетней — СИЗО и скорее всего срок не малый за такое же деяние.