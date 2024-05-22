В Санкт-Петербурге сложилась поистине парадоксальная ситуация, которую иначе как какой-то мистикой и не назовешь.
"Я вас ненавижу. Будьте вы прокляты": В Питере трудится депутат которая открыто презирает Россию, но увольнять её никто не торопится
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Украинцы все такие как эта Фаттуш. Это потому что Путин сказал что украинцы братья (только не назвал кому они братья) значит братья хотя они и есть для русских самые настоящие враги как поляки.Даже Беглов хвост поджал как путинская собака.
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4 час.
Алексей МАЛ
Имя таким - ЛЕГИОН!!! Когда уже чистить их начнут???
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1 час.
Борис Леонтьев
Почувствуйте разницу между депутатшей с её зарплатой и её побочными, скажем так, заработками и простой восемнадцатилетней девчонкой в том же Питере, под недремлющим оком Беглова и его судей: https://www.zaks.ru/new/archive/view/251997 Одной - 30 тыр. (думаю у неё кошелёк и то дороже раз в 10) и ничего более. Другой, дуре малолетней — СИЗО и скорее всего срок не малый за такое же деяние.
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38 мин.
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