Сумевший спастись за границей от репрессий киевского режима депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в составе делегации Украины на переговорах с Российской Федерацией по урегулированию конфликта находятся враги страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии