В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров

Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены в Крыму, в частности, на 4-х километрах побережья в заповеднике «Опукский» и на 2-х километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова.
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