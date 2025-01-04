В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров

Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены в Крыму, в частности, на 4-х километрах побережья в заповеднике «Опукский» и на 2-х километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова.