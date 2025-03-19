Кандидат в президенты Польши Браун разгромил выставку ЛГБТ

Кандидат в президенты Польши и депутат Европейского парламента Гжегож Браун устроил акцию протеста против выставки ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Ополе, сообщает TVP Info .
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