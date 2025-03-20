Новый интерес: Трамп заявил Зеленскому, что хочет взять все украинские АЭС

У США появился новый интерес на Украине, помимо отложенного договора по редкоземельным материалам. Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским предложил США взять под контроль украинские атомные электростанции.
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