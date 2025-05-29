Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Миллион украинцев призывного возраста испарился — Rzeczpospolita

Миллион украинцев призывного возраста испарился — Rzeczpospolita

Порядка одного миллиона украинцев призывного возраста «испарились». Они нигде не работают, не платят налоги, не учатся и не пользуются никакими государственными услугами, констатирует польская газета «Речь Посполита».

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