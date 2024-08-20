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СК обратился в военный суд по делу генерала Попова

СК обратился в военный суд по делу генерала Попова

Следственный комитет (СК) попросил по 21 августа ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, а также его адвоката.

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