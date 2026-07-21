Терапевт Абызов: холодная вода в жару может вызвать скачок давления и приступ

Во время жары организм сталкивается с повышенной нагрузкой, на фоне чего растут риски обезвоживания и теплового удара, а также обострения заболеваний, в том числе проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.
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