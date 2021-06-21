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Лесные посёлки станут легальными

Лесные посёлки станут легальными

Посёлки, которые создали для заготовки древесины вокруг Байкала, смогут признать населёнными пунктами, но только если они появились до 2007 года и находятся вне заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий.

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