Лесные посёлки станут легальными

Посёлки, которые создали для заготовки древесины вокруг Байкала, смогут признать населёнными пунктами, но только если они появились до 2007 года и находятся вне заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий.
Посёлки, которые создали для заготовки древесины вокруг Байкала, смогут признать населёнными пунктами, но только если они появились до 2007 года и находятся вне заповедников, национальных парков и других особо охраняемых природных территорий.
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