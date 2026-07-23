Эксперт Кнутов: Лавров намекнул на ядерное оружие, говоря о конфликте с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности неконвенционального ответа Москвы на вооруженную агрессию Европы, намекнул НАТО на применение ядерного оружия, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью «Газете.
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