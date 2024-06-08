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Результаты «БОКСЗАБЕГА», прошедшего 8 июня в Ярославле. Среди победителей – Денис Чертыков и Валентина Рясова, в призерах – Неделин, Викулова, Коробкина

8 июня в Ярославле прошел «Бокс Забег». Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Общий призовой фонд забега составил 20 миллионов рублей: победители на дистанции 10 км получили по 600 000 рублей, на дистанции 5 км – 500 000 рублей.

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