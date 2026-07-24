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Татар-информ

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Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе

Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой За последние пять лет в Муслюмовском районе капитально отремонтировали мост через реку Ик, продолжают строительство Третьей объездной дороги, обновляют сельские дороги и социальные объекты.

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