Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе

Фото предоставлено Фаридой Гайнетдиновой За последние пять лет в Муслюмовском районе капитально отремонтировали мост через реку Ик, продолжают строительство Третьей объездной дороги, обновляют сельские дороги и социальные объекты.
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