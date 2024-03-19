Хоть вверх ногами: в Новосибирске робота для минирования на СВО назвали «Ёжик»

Разработкой занимается новосибирское конструкторское бюро «Спектр». Исполнительный директор «Спектра» Андрей Братеньков рассказал, что «Ежик-М» будет отличаться от первой версии разведчика-провокатора «Ежик-Р», который ослепляет противника и вызывает огонь на себя.