В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учеников 5–9 классов

Детей призвали обеспечить бесплатным питанием Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, первый зампред Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП внесут в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного полноценного горячего питания для всех учеников 5–9 классов.