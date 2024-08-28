В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для учеников 5–9 классов

Детей призвали обеспечить бесплатным питанием Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, первый зампред Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП внесут в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного полноценного горячего питания для всех учеников 5–9 классов.
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