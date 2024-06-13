Предупреждение для граждан: это растение представляет серьезную угрозу для здоровья

Несмотря на свой невинный вид, амброзия представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Обладая высоким аллергенным потенциалом, этот сорняк может вызвать тяжелые аллергические реакции и осложнения дыхательных путей, если позволить ему распространиться, сообщает Noi.
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