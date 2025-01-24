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МВД: Мордовия, Марий Эл и Татарстан лидируют по количеству IT-преступлений

МВД: Мордовия, Марий Эл и Татарстан лидируют по количеству IT-преступлений

Мордовия, Марий Эл и Татарстан по итогам прошлого года лидируют среди российских регионов по количеству преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий от общей массы зафиксированных преступлений.

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