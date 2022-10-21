Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Самсонов выиграл 3 первых матча за «Торонто». Он отбил 26 бросков «Далласа» из 28

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 28 в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх