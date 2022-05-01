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Александр ЕРОХИН: Эмоции всегда максимальные. Не зависимо от того, первое это чемпионство или четвертое

Александр ЕРОХИН: Эмоции всегда максимальные. Не зависимо от того, первое это чемпионство или четвертое

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил в эфире «Матч ТВ», что испытывает такие же эмоции от чемпионства, которое стало у «Зенита» четвертым подряд, как и в первый раз.

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