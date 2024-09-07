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Морпехи ТОФ уничтожили взвод ВСУ и взяли в плен троих солдат под Курском

Морпехи ТОФ уничтожили взвод ВСУ и взяли в плен троих солдат под Курском

Российские морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота почти полностью уничтожили взвод пехоты ВСУ, единственных оставшихся в живых украинских бойцов они взяли в плен и допросили, передает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.

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