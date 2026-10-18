18 октября — день рождения писателя-фантаста и автора цикла «Приключения Алисы» «Сто лет тому вперед»18 октября в России отмечается дата — день рождения советского писателя-фантаста Кира Булычева.
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Мне очень нравится мультик про птицу Говорун, которая отличается умом и сообразительностью...Просто прелесть!!! Я про фильм!
Книги и фильмы замечательны.