Экс-глава MI6: Победить хуситов военным путём не удастся Бывший руководитель британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сохранит контроль над значительной частью страны в обозримом будущем.
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