Елена Поспелова: Патриотическое воспитание молодежи и школьников у нас всегда было в приоритете

Поспелова Елена, советник директора Лесной СОШ: — Патриотическое воспитание молодежи и школьников у нас всегда было в приоритетных направлениях воспитательной работы, а с образование «Движения первых» в школе оно стало практически главным.
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