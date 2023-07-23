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Находящийся в зоне СВО Рогозин: в субботу на Запорожском направлении добровольцы остановили несколько танковых атак войск Украины

Находящийся в зоне СВО Рогозин: в субботу на Запорожском направлении добровольцы остановили несколько танковых атак войск Украины

В субботу на Запорожском направлении российские добровольцы остановили несколько танковых атак Вооруженных сил Украины.

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