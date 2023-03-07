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Костин против «Баффало»: 4 силовых приема и «+1» за 10:16. У него 115 хитов в 42 играх – 2-й показатель в «Эдмонтоне»

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин применил 4 силовых приема в матче с «Баффало». Россиянин был активен в силовой борьбе в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:2).

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