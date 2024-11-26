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НСИС будет вести учет договоров расширенного на Беларусь ОСАГО

НСИС будет вести учет договоров расширенного на Беларусь ОСАГО

Госдума во вторник рассматривает вопрос о создании в Союзном государстве единой системы ОСАГО – второе чтение (№ 695231-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)Как пояснил генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин, в рамках запуска «белой карты» будет осуществлена интеграция информационных систем Национальной Страховой Информационной Системы (оператора АИС страхования) и Белорусского Бюро Транспортного Страхования.

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