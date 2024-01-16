Максимальные выплаты по маткапиталу достигнут 833 тысяч рублей

ТАСС/Кирилл Кухмарь Российские семьи смогут рассчитывать на материнский капитал размером 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи – на второго ребенка, о чем сообщили в Telegram-канале Правительства России.
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