Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Актуальность инициативы ее автор объяснил высокой инфляцией В Государственную Думу до конца текущего года будет внесен законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии для пенсионеров, как сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).
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