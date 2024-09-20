Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Актуальность инициативы ее автор объяснил высокой инфляцией В Государственную Думу до конца текущего года будет внесен законопроект о ежегодной тринадцатой пенсии для пенсионеров, как сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).