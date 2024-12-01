У Макаревича* насчитали 70 объектов недвижимости в России

Сергей Вотинцев

У нас почему то больше говорят, чем делают. А те (иноагенты), этим превосходно пользуются. Нужно пожоще с ними. И им подобным неповадно будет в будущем. Все же силы боятся, будь то сила слова - сила дела, либо физическое противостояние.