Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Давилку побереги, и так еле держится..Посланник Трампа ...
  • Михаил Еграшин
    Ну вот, а то всё о друге-андрогине плохо говорили, оказалось - Штаты.США ответили РФ н...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим на...Минобороны РФ соо...

У Макаревича* насчитали 70 объектов недвижимости в России

У Макаревича* насчитали 70 объектов недвижимости в России

Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России, рассказал NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Вотинцев
У нас почему то больше говорят, чем делают. А те (иноагенты), этим превосходно пользуются. Нужно пожоще с ними. И им подобным неповадно будет в будущем. Все же силы боятся, будь то сила слова - сила дела, либо физическое противостояние.
Ответить
14 час.
ТН
Т Н
Конфисковать… а чо считать-то! 🤣
Ответить
14 час.
Виктор Прощенко
Конфисковать и на сво помощь отправить
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх