Музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России, рассказал NEWS.
У Макаревича* насчитали 70 объектов недвижимости в России
Комментарии
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Сергей Вотинцев
У нас почему то больше говорят, чем делают. А те (иноагенты), этим превосходно пользуются. Нужно пожоще с ними. И им подобным неповадно будет в будущем. Все же силы боятся, будь то сила слова - сила дела, либо физическое противостояние.
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14 час.
ТН
Т Н
Конфисковать… а чо считать-то! 🤣
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14 час.
Виктор Прощенко
Конфисковать и на сво помощь отправить
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13 час.
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