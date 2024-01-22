4 вопроса, которые нужно задать себе прежде, чем уволиться с работы

Прочитайте этот список важнейших вопросов и советы экспертов по карьере, прежде чем написать заявление об увольненииЕсли ваша работа начинает сводить вас с ума больше обычного, вы чувствуете, что могли бы зарабатывать больше денег в другом месте, или просто готовы к переменам, возможно, пришло время подать заявление об увольнении за две недели.