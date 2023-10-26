Массовый распад семей на Украине из-за мобилизации: жены отказываются от детей ради мужей-одиночек

Мобилизация на Украине стала причиной массового распада семей. Жены отказываются от прав на детей, чтобы их мужья получили статус отцов-одиночек и не попали под мобилизацию, сообщает местный "33-й канал".
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