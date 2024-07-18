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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Давилу надо продавать, и как можно быстрее. Он может упасть в цене, скучая по жене – и тогда этот трансфер окончательно станет провальным для ЦСКА». Пономарев о чилийце

Сообщалось, что жена чилийца препятствует его возвращению в армейский клуб. «Она это сказала якобы из-за вопросов безопасности? Туманная история, конечно.

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