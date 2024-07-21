Студенты создали перчатки, которые переводят язык жестов в речь Максим МорозовДо появления таких технологий, как Google Translate и искусственный интеллект, коммуникация между людьми, говорящими на разных языках, представляла значительные трудности.
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