Метеорологи рассказали о магнитной буре 9-10 ноября 2023 года Мэри ОрлонскаяМетеорологи предупреждают о нескольких периодах сильных магнитных бурь в ноябре 2023 года, которые могут оказать влияние на физическое и эмоциональное состояние людей.