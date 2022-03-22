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Для всех, кто сейчас пользуется картой "Мир", готовят новое правило

Для всех, кто сейчас пользуется картой "Мир", готовят новое правило

Для всех россиян, кто сейчас пользуется картой "Мир", готовят новое правило. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ограничить комиссию при оплате картой "Мир" любых покупок.

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