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Татар-информ

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В Татарстане ожидается небольшой дождь и чуть больше 20 градусов

В Татарстане ожидается небольшой дождь и чуть больше 20 градусов

В четверг, 25 июля, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь, местами грозу. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывами 15-20 м/с.

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