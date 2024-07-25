В Татарстане ожидается небольшой дождь и чуть больше 20 градусов

В четверг, 25 июля, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь, местами грозу. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывами 15-20 м/с.