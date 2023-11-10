Прохазка не жалеет, что освободил титул из-за травмы: «Это было правильное решение, шоу должно продолжаться»

«Это было правильное решение. Шоу должно продолжаться, дивизион должен развиваться. Хотел выяснить, кто лучший в этом весе, чтобы затем с ним столкнуться», – сказал бывший чемпион UFC Иржи Прохазка, который в ночь на 12 ноября подерется с Алексом Перейрой за титул в полутяжелом весе.