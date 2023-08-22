Военное обозрение

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Шотландские пацифисты призвали скорее закончить украинский вооружённый конфликт, так как «победа Украины выглядит всё менее вероятной»

Шотландские пацифисты призвали скорее закончить украинский вооружённый конфликт, так как «победа Украины выглядит всё менее вероятной»

Некоммерческая организация в Соединённом Королевстве Великобритании Stop the War провела свое ежегодное общее собрание в Шотландии.

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