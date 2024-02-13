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В руках террориста удочка и веревка – тоже оружие: ФСБ предотвратила в Ленобласти страшный теракт

В руках террориста удочка и веревка – тоже оружие: ФСБ предотвратила в Ленобласти страшный теракт

Житель Украины по заданию СБУ планировал устроить теракт на газопроводе в Ленобласти. Сумку со взрывчаткой он перекинул через забор газораспределительной станции, с помощью удочки пытался подсунуть ее к трубопроводному узлу.

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