Лечимся одуванчиком. В народной медицине одуванчик используется очень широко.

Травники рекомендуют его употреблять при таких заболеваниях, как атеросклероз, при воспалительных процессах в почках и печени, а также при камнях в желчном пузыре и почках, холецистите, гастрите с пониженной кислотностью, низком уровне калия в организме, циррозе печени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии