freepik.com Почти каждый второй россиянин желает объявления Старого Нового года выходным днем.
Почти половина россиян видят Старый Новый год выходным днем
Комментарии
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Chilipeper
Лучше бы 31 декабря сделали выходным на постоянной основе. А 13 января что? Очередной промежуточный праздник будет и всё - ни туда, ни сюда
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12 час.
Татьяна Романова
По-хорошему нужно сократить зимние каникулы, сделать выходными 31 декабря, 1 и 2 января, но кому-то все мало, видимо депудятелы сильно устают, протирая задницы в креслах.
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10 час.
Alex Nемо
А вы знаете какой сейчас год по русскому календарю и не китайскому гороскопу?
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2 час.
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