Почти половина россиян видят Старый Новый год выходным днем

Chilipeper Лучше бы 31 декабря сделали выходным на постоянной основе. А 13 января что? Очередной промежуточный праздник будет и всё - ни туда, ни сюда

Татьяна Романова По-хорошему нужно сократить зимние каникулы, сделать выходными 31 декабря, 1 и 2 января, но кому-то все мало, видимо депудятелы сильно устают, протирая задницы в креслах.