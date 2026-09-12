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«Каждые отношения — это учитель»: Кэти Перри откровенно высказалась о девяти годах рядом с Орландо Блумом

«Каждые отношения — это учитель»: Кэти Перри откровенно высказалась о девяти годах рядом с Орландо Блумом

Орландо Блум поделился редкими кадрами с отдыха, среди которых — снимки его шестилетней дочери Дейзи Дав.

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