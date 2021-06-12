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Россия может решить проблемы Украины полностью её оккупировав. Но будет ли это делать?

Россия может решить проблемы Украины полностью её оккупировав. Но будет ли это делать?

Возможно ли обострение этнических конфликтов на территории Украины из-за приятия законопроекта о «коренных народах»? Почему украинские венгры и поляки могут сплотиться против Зеленского? В каком случае России будет выгодно оккупировать Украину? Удастся ли США остановить «Северный поток-2»? Могут ли Москва и Минск поссориться из-за денег? И какие реальные шаги последуют после встречи Путина и Байдена? Об этом и многом другом Sputnik побеседовал с обозревателем МИА «Россия Сегодня» Ростиславом Ищенко.

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