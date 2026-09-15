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Антифашист

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Немецкий «партизанский отряд» покупает оружие для Украины в обход обычных правил

Немецкий «партизанский отряд» покупает оружие для Украины в обход обычных правил

В Министерстве обороны Германии действует специальная закрытая рабочая группа под названием «Специальный штаб Украины», которой поручена координация и ускорение поставок вооружений ВСУ.

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