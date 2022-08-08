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Посольство РФ сообщило о готовности быть посредником между республиками Донбасса и КНДР

Посольство РФ сообщило о готовности быть посредником между республиками Донбасса и КНДР

Посол Российской Федерации на территории Корейской Народной Республики Александр Мацегор выступил с утверждением, что российское посольство способно взять на себя роль посредника для заключения союзов и сделок между ДНР, ЛНР и Северной Кореей.

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