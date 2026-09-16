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Мировое обозрение

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Большинство поляков не верят в нападение России на Польшу

Большинство поляков не верят в нападение России на Польшу

Польское общество демонстрирует удивительную устойчивость к многолетней информационной кампании о «российской угрозе».

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