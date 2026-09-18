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Ивановские новости

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Ивановцев в 2027 году ждут 11 дней новогодних каникул и шесть длинных выходных

Ивановцев в 2027 году ждут 11 дней новогодних каникул и шесть длинных выходных

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, в Ивановской области будет шесть продолжительных периодов отдыха.

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