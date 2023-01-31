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Расписание седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

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