Театр абсурда

8 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Все-таки послица - это красивше! Применительно к мелкобританке!Почему вообще эти...
  • лина любимцева
    Пусть пшеки забирают себе западэнських бандэровцев. Это г-но никому и даром не нужно, но коль пшеки хотят - не будем ...Хуторский прокура...
  • лина любимцева
    А может ФСБ уже давно иноагент в России?!! На кого они работают на самом деле?!!Почему вообще эти...

Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

На прошлой неделе произошло событие, которое абсолютно незаслуженно было проигнорировано СМИ. Из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправилось научно-исследовательское судно «Академик Федоров», тем самым ознаменовав уже 68-ю экспедицию на Южный полюс.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх