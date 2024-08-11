Руководство ЗАЭС: ВСУ каждый день атакуют беспилотниками Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день атакуют Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
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