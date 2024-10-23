Красный Крест рассказал о новом уникальном средстве помощи приграничью

Ежедневно до 1 000 человек благодаря Красному Кресту получают предметы первой необходимости. Более 24 тысяч курян из приграничья получили аптечные сертификаты на 3 000 рублей, большинство уже приобрели необходимые лекарства и медицинские товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)